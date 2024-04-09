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Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах на Харківщині – ГШ

Події 07:21   09.04.2024
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах на Харківщині – ГШ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 квітня повідомив, що атак на Куп’янському напрямку немає, але терористи з РФ продовжують бити по селах Харківської області авіабомбами.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області“, – поінформував Генштаб.

Загалом по території України ворог завдав 97 авіаударів, чотири рази бив ракетами та 92 рази – з РСЗВ. Під артилерійським вогнем було 120 населених пунктів. А вночі країну атакували “шахеди” (усі 20 безпілотників збила ППО).

На фронті зафіксували 56 бойових зіткнень.

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“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в ГШ.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох ЗРК ворога та семи районах зосередження окупантів. Ракетники вдарили по одному засобу ППО, двох станціях РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 07:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 квітня повідомив, що атак на Куп’янському напрямку немає, але терористи з РФ продовжують бити по селах Харківської області авіабомбами".