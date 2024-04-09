Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля сообщил, что атак на Купянском направлении нет, но террористы из РФ продолжают бить по селам в Харьковской области авиабомбами.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

В целом по территории Украины враг нанес 97 авиаударов, четырежды бил ракетами и 92 раза — из РСЗО. Под артиллерийским огнем было 120 населенных пунктов. А ночью страну атаковали «шахеды» (все 20 беспилотников сбила ПВО).

На фронте зафиксировали 56 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем ЗРК врага и семи районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики ударили по одному средству ПВО, двум станциям РЭБ и двум районам сосредоточения личного состава врага.