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Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ

Происшествия 07:21   09.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по четырем населенным пунктам на Харьковщине — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля сообщил, что атак на Купянском направлении нет, но террористы из РФ продолжают бить по селам в Харьковской области авиабомбами.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

В целом по территории Украины враг нанес 97 авиаударов, четырежды бил ракетами и 92 раза — из РСЗО. Под артиллерийским огнем было 120 населенных пунктов. А ночью страну атаковали «шахеды» (все 20 беспилотников сбила ПВО).

На фронте зафиксировали 56 боевых столкновений.

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«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в ГШ.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем ЗРК врага и семи районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики ударили по одному средству ПВО, двум станциям РЭБ и двум районам сосредоточения личного состава врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 апреля сообщил, что атак на Купянском направлении нет, но террористы из РФ продолжают бить по селам в Харьковской области авиабомбами".