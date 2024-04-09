За сутки россияне спровоцировали четыре пожара в Харьковской области — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в Волчанске, на территории Липецкой громады и в селе Кучеровка. Есть раненый.

«Около 15:00 оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по жилым домам мирного города Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, вызвав пожар. Ранен 64-летний мужчина», — сообщили в ГСЧС.

Пожар охватил крышу дома — на площади 30 квадратных метров. Соседние дома получили повреждения, но не горели. Огонь потушили спасатели.

«В Липецкой громаде в течение дня зафиксировано два пожара от вражеских атак. Так, утром в с. Липцы загорелся электротрансформатор, а посреди дня в с. Слобожанское – трава на площади 150 кв. м», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Четвертый пожар произошел в селе Кучеровка Петропавловской громады. Там снаряд прилетел в частный двор, горела хозпостройка, а также — гараж с автомобилем и дом. В целом огонь охватил 120 квадратных метров.

Также за сутки спасатели тушили 36 пожаров в экосистемах, вызванных, в основном, местными поджигателями сухостоя. Выгорело 18,5 га.