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За сутки россияне спровоцировали четыре пожара в Харьковской области — ГСЧС

Происшествия 07:49   09.04.2024
Оксана Горун
За сутки россияне спровоцировали четыре пожара в Харьковской области — ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в Волчанске, на территории Липецкой громады и в селе Кучеровка. Есть раненый.

«Около 15:00 оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по жилым домам мирного города Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, вызвав пожар. Ранен 64-летний мужчина», — сообщили в ГСЧС.

Пожар охватил крышу дома — на площади 30 квадратных метров. Соседние дома получили повреждения, но не горели. Огонь потушили спасатели.

«В Липецкой громаде в течение дня зафиксировано два пожара от вражеских атак. Так, утром в с. Липцы загорелся электротрансформатор, а посреди дня в с. Слобожанское – трава на площади 150 кв. м», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Четвертый пожар произошел в селе Кучеровка Петропавловской громады. Там снаряд прилетел в частный двор, горела хозпостройка, а также — гараж с автомобилем и дом. В целом огонь охватил 120 квадратных метров.

Также за сутки спасатели тушили 36 пожаров в экосистемах, вызванных, в основном, местными поджигателями сухостоя. Выгорело 18,5 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в Волчанске, на территории Липецкой громады и в селе Кучеровка. Есть раненый".