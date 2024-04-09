За сутки россияне спровоцировали четыре пожара в Харьковской области — ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в Волчанске, на территории Липецкой громады и в селе Кучеровка. Есть раненый.
«Около 15:00 оккупационные войска страны-террориста нанесли артиллерийский удар по жилым домам мирного города Волчанск. Один из снарядов попал в частный дом, вызвав пожар. Ранен 64-летний мужчина», — сообщили в ГСЧС.
Пожар охватил крышу дома — на площади 30 квадратных метров. Соседние дома получили повреждения, но не горели. Огонь потушили спасатели.
«В Липецкой громаде в течение дня зафиксировано два пожара от вражеских атак. Так, утром в с. Липцы загорелся электротрансформатор, а посреди дня в с. Слобожанское – трава на площади 150 кв. м», — отметили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Четвертый пожар произошел в селе Кучеровка Петропавловской громады. Там снаряд прилетел в частный двор, горела хозпостройка, а также — гараж с автомобилем и дом. В целом огонь охватил 120 квадратных метров.
Также за сутки спасатели тушили 36 пожаров в экосистемах, вызванных, в основном, местными поджигателями сухостоя. Выгорело 18,5 га.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировало о пожарах в Волчанске, на территории Липецкой громады и в селе Кучеровка. Есть раненый".