По Харьковщине били Х-59 и Х-35, есть раненые: данные полиции и ХОВА
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах» на Харьковщине за минувшие сутки.
Пострадали жители Волчанска. 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму днем. А около 23:30 россияне произвели повторный обстрел города.
«Повреждены частные домовладения. У владелицы дома 1961 года рождения медики констатировали острую реакцию на стресс. Медицинскую помощь женщина получила на месте. Всего в результате российских обстрелов повреждены четыре домовладения», — сообщил Тимошко.
По его данным, в течение суток по Харьковской области прилетели ракеты двух видов: Х-59 и Х-35. Первой ударили по Чугуеву, повредив два частных дома. Второй — по Боровой, там также пострадали жилые дома.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что под обстрелами из артиллерии и минометов было около 20 населенных пунктов Харьковщины. Также россияне применили корректируемую авиабомбу.
«14:56 во время обстрела КАБ пгт Слобожанское Харьковского района повреждено недействующее складское помещение. Без пострадавших», — отметил Синегубов.
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По его данным, под обстрелами были также Рубежное и Кучеровка. Тимошко дополнил картину попыткой россиян ударить по Змиеву.
«Змиев. 8 апреля около 12:00 произошли обстрелы войсками рф. Вражеский снаряд попал в поле», — проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах» на Харьковщине за минувшие сутки".