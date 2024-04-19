ЮНІСЕФ передала майже 11 тисяч ґаджетів школярам Харківщини
Від ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти та науки України передали 8361 ноутбук, щоб учні середнього та старшого шкільного віку Харківської області мали доступ до навчання, повідомили у ХОВА.
Цю партію ноутбуків від ЮНІСЕФ закупили коштом ЄС та Глобального партнерства заради освіти (GPE).
Усього вручили 40 сертифікатів на отримання 10 848 планшетів, хромбуків та ноутбуків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов,
Нові пристрої у тимчасове користування отримають діти-переселенці, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або позбавлені батьківського піклування та діти з інших вразливих категорій.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ноутбук, сінєгубов, харківщина, хова, юнисеф;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти та науки України передали 8361 ноутбук, щоб учні середнього та старшого шкільного віку Харківської області мали доступ до навчання, повідомили у ХОВА.".