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ЮНІСЕФ передала майже 11 тисяч ґаджетів школярам Харківщини

Суспільство 18:22   19.04.2024
Оксана Якушко
ЮНІСЕФ передала майже 11 тисяч ґаджетів школярам Харківщини

Від ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти та науки України передали 8361 ноутбук, щоб учні середнього та старшого шкільного віку Харківської області мали доступ до навчання, повідомили у ХОВА.

Цю партію ноутбуків від ЮНІСЕФ закупили коштом ЄС та Глобального партнерства заради освіти (GPE).

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Усього вручили 40 сертифікатів на отримання 10 848 планшетів, хромбуків та ноутбуків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов,

Нові пристрої у тимчасове користування отримають діти-переселенці, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей або позбавлені батьківського піклування та діти з інших вразливих категорій.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ЮНІСЕФ у співпраці з Міносвіти та науки України передали 8361 ноутбук, щоб учні середнього та старшого шкільного віку Харківської області мали доступ до навчання, повідомили у ХОВА.".