ЮНИСЕФ передала почти 11 тысяч гаджетов школьникам Харьковщины

От ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования и науки Украины передали 8361 ноутбук, чтобы ученики среднего и старшего школьного возраста Харьковской области имели доступ к учебе, сообщили в ХОВА.

Эту партию ноутбуков от ЮНИСЕФ закупили на средства ЕС и Глобального партнерства ради образования (GPE).

Всего вручили 40 сертификатов на получение 10848 планшетов, хромбуков и ноутбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новые устройства во временное пользование получат дети-переселенцы, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки и дети из других уязвимых категорий.