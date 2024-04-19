ЮНИСЕФ передала почти 11 тысяч гаджетов школьникам Харьковщины
Гаджеты Фото: ХОВА
От ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования и науки Украины передали 8361 ноутбук, чтобы ученики среднего и старшего школьного возраста Харьковской области имели доступ к учебе, сообщили в ХОВА.
Эту партию ноутбуков от ЮНИСЕФ закупили на средства ЕС и Глобального партнерства ради образования (GPE).
Всего вручили 40 сертификатов на получение 10848 планшетов, хромбуков и ноутбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Новые устройства во временное пользование получат дети-переселенцы, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки и дети из других уязвимых категорий.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ноутбук, синегубов, харьковщина, хова, юнисеф;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования и науки Украины передали 8361 ноутбук, чтобы ученики среднего и старшего школьного возраста Харьковской области имели доступ к учебе, сообщили в ХОВА.".