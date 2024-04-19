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ЮНИСЕФ передала почти 11 тысяч гаджетов школьникам Харьковщины

Общество 18:22   19.04.2024
Оксана Якушко
ЮНИСЕФ передала почти 11 тысяч гаджетов школьникам Харьковщины Гаджеты Фото: ХОВА

От ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования и науки Украины передали 8361 ноутбук, чтобы ученики среднего и старшего школьного возраста Харьковской области имели доступ к учебе, сообщили в ХОВА.

Эту партию ноутбуков от ЮНИСЕФ закупили на средства ЕС и Глобального партнерства ради образования (GPE).

Гаджети Фото: ХОВА
Гаджети Фото: ХОВА

Всего вручили 40 сертификатов на получение 10848 планшетов, хромбуков и ноутбуков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новые устройства во временное пользование получат дети-переселенцы, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей или лишенные родительской опеки и дети из других уязвимых категорий.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Минобразования и науки Украины передали 8361 ноутбук, чтобы ученики среднего и старшего школьного возраста Харьковской области имели доступ к учебе, сообщили в ХОВА.".