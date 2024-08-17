Підземна школа під Харковом готова на 80%: що в ній є (відео)

Школа під землею в Коротичі зможе вмістити до 600 осіб.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що будівництво укриття для навчання вже завершують.

“Готовність об’єкта вже близько 80%. Це укриття не лише захистить від ворожих ракет, а й від радіаційної небезпеки. Воно зможе вмістити до 600 осіб створить безпечні умови для понад 260 учнів”, – написав Синєгубов у телеграмі 17 серпня.

Він зазначив, що в підземній школі, окрім дев’яти класів, будуть санітарні приміщення, медпункт, їдальня та навіть актова зала.

“Все це оснащено автономними джерелами живлення та відповідає всім сучасним вимогам”, – зазначив начальник ХОВА.

За його інформацією, зараз на місці проводять оздоблення та упорядковують територію.