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Підземна школа під Харковом готова на 80%: що в ній є (відео)

Репортаж 13:57   17.08.2024
Оксана Горун
Підземна школа під Харковом готова на 80%: що в ній є (відео) Скриншот

Школа під землею в Коротичі зможе вмістити до 600 осіб.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що будівництво укриття для навчання вже завершують.

“Готовність об’єкта вже близько 80%. Це укриття не лише захистить від ворожих ракет, а й від радіаційної небезпеки. Воно зможе вмістити до 600 осіб створить безпечні умови для понад 260 учнів”, – написав Синєгубов у телеграмі 17 серпня.

Він зазначив, що в підземній школі, окрім дев’яти класів, будуть санітарні приміщення, медпункт, їдальня та навіть актова зала.

“Все це оснащено автономними джерелами живлення та відповідає всім сучасним вимогам”, – зазначив начальник ХОВА.

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За його інформацією, зараз на місці проводять оздоблення та упорядковують територію.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 13:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Школа під землею в Коротичі зможе вмістити до 600 осіб".