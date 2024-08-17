Подземная школа под Харьковом готова на 80%: что в ней есть (видео)

Школа под землей в Коротиче сможет вместить до 600 человек.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что строительство укрытия для учебы уже завершают.

«Готовность объекта уже около 80%. Это укрытие не только оградит от вражеских ракет, но и от радиационной опасности. Оно сможет вместить до 600 человек и создаст безопасные условия для более 260 учеников», — написал Синегубов в telegram 17 августа.

Он отметил, что в подземной школе, кроме девяти классов, будут санитарные помещения, медпункт, столовая и даже актовый зал.

«Все это оснащено автономными источниками питания и отвечает всем современным требованиям», — отметил начальник ХОВА.

По его информации, сейчас на месте проводят отделку и благоустраивают территорию.