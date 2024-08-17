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Подземная школа под Харьковом готова на 80%: что в ней есть (видео)

Общество 13:57   17.08.2024
Оксана Горун
Подземная школа под Харьковом готова на 80%: что в ней есть (видео) Скриншот

Школа под землей в Коротиче сможет вместить до 600 человек.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что строительство укрытия для учебы уже завершают.

«Готовность объекта уже около 80%. Это укрытие не только оградит от вражеских ракет, но и от радиационной опасности. Оно сможет вместить до 600 человек и создаст безопасные условия для более 260 учеников», — написал Синегубов в telegram 17 августа.

Он отметил, что в подземной школе, кроме девяти классов, будут санитарные помещения, медпункт, столовая и даже актовый зал.

«Все это оснащено автономными источниками питания и отвечает всем современным требованиям», — отметил начальник ХОВА.

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По его информации, сейчас на месте проводят отделку и благоустраивают территорию.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школа под землей в Коротиче сможет вместить до 600 человек".