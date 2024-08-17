Подземная школа под Харьковом готова на 80%: что в ней есть (видео)
Скриншот
Школа под землей в Коротиче сможет вместить до 600 человек.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что строительство укрытия для учебы уже завершают.
«Готовность объекта уже около 80%. Это укрытие не только оградит от вражеских ракет, но и от радиационной опасности. Оно сможет вместить до 600 человек и создаст безопасные условия для более 260 учеников», — написал Синегубов в telegram 17 августа.
Он отметил, что в подземной школе, кроме девяти классов, будут санитарные помещения, медпункт, столовая и даже актовый зал.
«Все это оснащено автономными источниками питания и отвечает всем современным требованиям», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Укрытие для школы, что выдержит удар С-300, строят в Коротиче на Харьковщине
По его информации, сейчас на месте проводят отделку и благоустраивают территорию.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: коротич, новости Харькова, синегубов, строительство, укрытие, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подземная школа под Харьковом готова на 80%: что в ней есть (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 13:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школа под землей в Коротиче сможет вместить до 600 человек".