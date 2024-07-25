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Укрытие для школы, что выдержит удар С-300, строят в Коротиче на Харьковщине

Общество 20:33   25.07.2024
Оксана Якушко
Укрытие для школы, что выдержит удар С-300, строят в Коротиче на Харьковщине Фото: ХОВА

Защитное сооружение сможет вместить полтысячи человек, что полностью обеспечивает потребности школы, сообщили в ХОВА.

«В поселке Коротич Песочинской громады создаем современное укрытие, которое станет надежным пространством для школьников, педагогов, малышей из соседнего детсада, а также сотрудников офисов и других заведений, расположенных неподалеку. Укрытие будет способно одновременно вместить до 500 человек», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Защитная постройка будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты и автономные источники питания. Строители максимально углубили укрытие для большей безопасности людей, при этом учли все современные требования ГБН. Согласно проектной документации, сооружение способно выдержать прямое попадание ракеты системы С-300.

В настоящее время строители завершили установку стен, перекрытия и пола. Внутренние стены имеют толщину 400 мм, наружные – 600 мм, толщина перекрытия достигает 900 мм. В помещениях укрытия установили противорадиационную дверь. Работы продолжаются.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 20:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитное сооружение сможет вместить полтысячи человек, что полностью обеспечивает потребности школы, сообщили в ХОВА.".