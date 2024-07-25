Укриття для школи, що витримає удар С-300, будують у Коротичі на Харківщині

Захисну споруду зможе вмістити півтисячі людей, що повністю забезпечує потреби школи, повідомили у ХОВА.

«У селищі Коротич Пісочинської громади створюємо сучасне укриття, які стане надійним простором для школярів, педагогів, малюків із сусіднього дитсадка, а також працівників офісів та інших закладів, розташованих неподалік. Укриття буде здатне одночасно вмістити до 500 людей», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Захисна споруда матиме кілька приміщень, санітарні кімнати та автономні джерела живлення. Будівельники максимально заглибили укриття для більшої безпеки людей, при цьому врахувати всі сучасні вимоги ДБН. Згідно з проєктною документацією, споруда здатна витримати пряме влучання ракети системи С-300.

Наразі будівельники завершили встановлення стін, перекриття та підлоги. Внутрішні стіни мають товщину 400 мм, зовнішні – 600 мм, товщина перекриття сягає 900 мм. У приміщеннях укриття встановили протирадіаційні двері. Роботи тривають.