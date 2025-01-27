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Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)

Суспільство 13:47   27.01.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Три роки онлайн: чи вчаться школярі Харкова гірше за однолітків (відео)

У мерії прокоментували, які результати та рівень знань демонструють діти Харкова на тлі учнів із тилових регіонів України, які займаються офлайн.

Попри всі негаразди, попри те, що Харків під постійним бомбардуванням… наші героїчні вчителі не втратили першість в Україні з якості загальної середньої освіти. Харків як був абсолютним лідером з учнівських турнірів, так і залишився. Минулого року наші школярі взяли дві третини всіх призових місць на всеукраїнських турнірах. У нас першість з Малої академії наук, це результат співпраці нашої з вишами. І в нас не перше, на жаль, але друге місце по всеукраїнських олімпіадах. І національний мультипредметний тест показав, що якість не знизилась. Минулого року ми маємо понад двісті двохсотбальних результатів. У нас є результати й два по 200 балів, і ми маємо навіть п’ять дітей, які мали три 200-бальних результати“, – розповіла МГ “Об’єктив” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

При цьому вона визнала, що освітні втрати під час онлайн-навчання, безумовно, є. Але якість середньої освіти в Харкові за три роки, які минули з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ, на думку чиновниці, не втрачено.

“На зимових канікулах ми охопили 60% усіх 11-класників у Харкові для того, щоб готуватися до національного мультипредметного тесту в безпечних умовах”, – додала директорка департаменту освіти.

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А на запитання, чи можуть без проблем харківські абітурієнти конкурувати з випускниками шкіл із тилових регіонів України, Деменко відреагувала фразою: “Навіть не обговорюється”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 13:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії прокоментували, які результати та рівень знань демонструють діти Харкова на тлі учнів із тилових регіонів України, які займаються офлайн".