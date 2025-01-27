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Три года онлайн: учатся ли школьники Харькова хуже сверстников (видео)

Общество 13:47   27.01.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Три года онлайн: учатся ли школьники Харькова хуже сверстников (видео)

В мэрии прокомментировали, какие результаты и уровень знаний показывают дети Харькова на фоне учеников из тыловых регионов Украины, занимающихся офлайн.

«Несмотря  на все невзгоды, несмотря на то, что Харьков под постоянной бомбардировкой… наши дети, наши героические учителя не потеряли первенство в Украине в качестве общего среднего образования. Харьков как был абсолютным лидером по ученическим турнирам, так и остался. В прошлом году харьковские школьники взяли две трети всех призовых мест на всеукраинских турнирах. У нас первенство в Малой академии наук, это результат сотрудничества нашего с вузами. И у нас не первое, к сожалению, но второе место по всеукраинским олимпиадам. И национальный мультипредметный тест показал, что качество не снизилось. В прошлом году у нас более 200 двухсотбалльных результатов. У нас есть результаты и два по 200 баллов, и у нас есть даже пять детей, которые получили три 200-балльных результата», — рассказала МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

При этом она признала, что образовательные потери при онлайн-обучении, безусловно, есть. Но качество среднего образования в Харькове за три года, которые прошли с момента начала полномасштабного вторжения РФ, по мнению чиновницы, не потеряно.

«На зимних каникулах мы охватили 60% всех 11-классников в Харькове для того, чтобы готовиться к национальному мультипредметному тесту в безопасных условиях», — дополнила директор департамента образования.

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А на вопрос, могут ли без проблем харьковские абитуриенты конкурировать с выпускниками школ из тыловых регионов Украины, Деменко отреагировала фразой: «Даже не обсуждается».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии прокомментировали, какие результаты и уровень знаний показывают дети Харькова на фоне учеников из тыловых регионов Украины, занимающихся офлайн".