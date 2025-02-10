Терехов і пес Патрон відкрили нову підземну школу в Харкові (фото)
Протирадіаційне укриття на базі одного з професійних ліцеїв у Холодногірському районі Харкова капітально відремонтували, і тепер у ньому зможуть навчатись у змішаному форматі понад 400 учнів. Приміщення оглянув мер Ігор Терехов. Також на відкриття запросили найвідомішого пса-сапера України Патрона.
«Це укриття, підземна школа. Вона побудована відповідно до всіх нормативних документів, які є, відповідає всім ДБН», — прокоментував міський голова Ігор Терехов.
Капітальний ремонт приміщення, закупівлю обладнання та меблів фінансувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
«Ми підтримували кілька таких шкіл в Харківській області після того, як був запит від президента України безпосередньо до Верховного комісара ООН у справах біженців у липні того року. Тому дуже складно підрахувати, скільки ресурсів пішло на цю школу. Але ми бачимо, що були дуже серйозні вкладення, щоб діти мали можливість навчатися… Ми не тільки в місті працюємо, ми працюємо по всій області й ми будемо залишатися тут», — запевнив представник УВКБ ООН Федеріко Серсале.
За даними департаменту освіти міськради, площа протирадіаційного укриття становить 389 метрів. У ньому відкрили чотири кабінети, у дві зміни їх відвідуватимуть учні шести закладів загальної середньої освіти.
“Ця школа невеличка. Тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи. Крім цього, 45 учнів – це професіонально-технічне наше училище, яке теж буде тут навчати наших студентів”, – розповів Терехов.
Також щосуботи укриття працюватиме як дитячий садок. Його відвідуватимуть пів сотні дітей старшого дошкільного віку, повідомили у департаменті освіти.
На відкриття навчального простору завітали зіркові гості – пес Патрон разом із власником, начальником частини піротехнічних робіт ДСНС у Чернігівській області Михайлом Ільєвим. Рятувальник повідомив, що наразі вони займаються розмінуванням Харківщини, працюють на Ізюмському та Балаклійському напрямках. Ільєв розповів учням про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети – міни та нерозірвані боєприпаси.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, образование, патрон, подземная школа, укрытие;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 17:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протирадіаційне укриття на базі одного з професійних ліцеїв у Холодногірському районі Харкова капітально відремонтували".