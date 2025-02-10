Терехов и пес Патрон открыли новую подземную школу в Харькове (фото)

Противорадиационное укрытие на базе одного из профессиональных лицеев в Холодногорском районе Харькова капитально отремонтировали, и теперь в нем могут учиться в смешанном формате более 400 детей. Помещение осмотрел мэр Игорь Терехов. Также на открытие пригласили самого известного пса-сапера Украины Патрона.

«Это укрытие, подземная школа. Она построена в соответствии со всеми нормативными документами, которые есть, соответствует всем ДБН», — прокомментировал городской голова Игорь Терехов.

Капитальный ремонт помещения, закупку оборудования и мебели финансировало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Мы поддерживали несколько таких школ в Харьковской области после того, как был запрос от президента Украины непосредственно к Верховному комиссару ООН по делам беженцев в июле того года. Поэтому очень сложно подсчитать, сколько ресурсов ушло на эту школу. Но мы видим, что были очень серьезные вложения, чтобы дети имели возможность учиться… Мы не только в городе работаем, мы работаем по всей области и мы будем оставаться здесь», — заверил представитель УВКБ ООН Федерико Серсале.

По данным департамента образования горсовета, площадь противорадиационного укрытия составляет 389 метров. В нем открыли четыре кабинета, в две смены их будут посещать ученики шести учреждений общего среднего образования.

«Эта школа небольшая. Здесь могут учиться 345 учеников средней школы. Кроме этого, 45 учеников — это профессионально-техническое наше училище, которое тоже будет здесь обучать наших студентов», — рассказал Терехов.

Также каждую субботу укрытие будет работать как детский сад. Его будут посещать полсотни детей старшего дошкольного возраста, сообщили в департаменте образования.

Открытие подземной школы посетили звездные гости — пес Патрон вместе с владельцем, начальником части пиротехнических работ ГСЧС в Черниговской области Михаилом Ильевым. Спасатель сообщил, что сейчас они занимаются разминированием Харьковщины, работают на Изюмском и Балаклейском направлениях. Ильев рассказал ученикам об угрозе, которую несут взрывоопасные предметы — мины и неразорвавшиеся боеприпасы.