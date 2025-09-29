Підліток підірвався у селі на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Підліток постраждав внаслідок вибуху у селі Слобожанське, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, на території Слобожанської громади, в селі Слобожанське Чугуївського району, 16-річний парубок отримав вибухове уламкове поранення.
За попередньою інформацією, хлопець підірвався на патроні.
З пораненнями його ушпиталили.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, росіяни вбили 44-річного чоловіка у Дергачівській громаді та 79-річного — у Липецькій. Також троє людей постраждали, повідомив 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов
Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, підірвався, підліток, патрон;
Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко