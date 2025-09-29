Підліток підірвався у селі на Харківщині

Підліток постраждав внаслідок вибуху у селі Слобожанське, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, на території Слобожанської громади, в селі Слобожанське Чугуївського району, 16-річний парубок отримав вибухове уламкове поранення.

За попередньою інформацією, хлопець підірвався на патроні.

З пораненнями його ушпиталили.

