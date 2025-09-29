Live
Підліток підірвався у селі на Харківщині

Події 19:04   29.09.2025
Оксана Якушко
Підліток підірвався у селі на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Підліток постраждав внаслідок вибуху у селі Слобожанське, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, на території Слобожанської громади, в селі Слобожанське Чугуївського району, 16-річний парубок отримав вибухове уламкове поранення.

За попередньою інформацією, хлопець підірвався на патроні.

З пораненнями його ушпиталили.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, росіяни вбили 44-річного чоловіка у Дергачівській громаді та 79-річного — у Липецькій. Також троє людей постраждали, повідомив 29 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Оксана Якушко
