Подросток подорвался в селе на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Подросток пострадал в результате взрыва в селе Слобожанское, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Как передает МГ «Объектив», сегодня на территории Слобожанской громады, в селе Слобожанское Чугуевского района, 16-летний парень получил взрывное обломочное ранение.
По предварительной информации, молодой человек подорвался на патроне.
С ранениями его госпитализировали.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», россияне убили 44-летнего мужчину в Дергачевской громаде и 79-летнего — в Липецкой. Также три человека пострадали, сообщил 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов
29 сентября 2025 в 19:04
