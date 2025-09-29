Подросток подорвался в селе на Харьковщине

Подросток пострадал в результате взрыва в селе Слобожанское, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Как передает МГ «Объектив», сегодня на территории Слобожанской громады, в селе Слобожанское Чугуевского района, 16-летний парень получил взрывное обломочное ранение.

По предварительной информации, молодой человек подорвался на патроне.

С ранениями его госпитализировали.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», россияне убили 44-летнего мужчину в Дергачевской громаде и 79-летнего — в Липецкой. Также три человека пострадали, сообщил 29 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов