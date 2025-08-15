Про бої та втрати РФ на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”

Про те, як минула доба на півночі Харківщини, поінформували українські бійці.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 авіаційні удари із застосуванням 4 КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ, з них 32 удари дронами-камікадзе”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

За добу українські військові знищили 60 одиниць озброєння та техніки ворога, серед них:

▪️51 БпЛА;

▪️шість одиниць автомобільної техніки;

▪️дві одиниці спеціальної техніки;

▪️1 засіб РЕБ.

Крім того, Сили оборони зруйнували 41 укриття ворога та шість стартових майданчиків для запуску БпЛА.