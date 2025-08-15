Про бої та втрати РФ на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, як минула доба на півночі Харківщини, поінформували українські бійці.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 авіаційні удари із застосуванням 4 КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ, з них 32 удари дронами-камікадзе”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.
За добу українські військові знищили 60 одиниць озброєння та техніки ворога, серед них:
▪️51 БпЛА;
▪️шість одиниць автомобільної техніки;
▪️дві одиниці спеціальної техніки;
▪️1 засіб РЕБ.
Крім того, Сили оборони зруйнували 41 укриття ворога та шість стартових майданчиків для запуску БпЛА.
Читайте також: ЗСУ вдарили по Олі в РФ: як це пов’язано з Іраном та «Шахедами»
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про бої та втрати РФ на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на півночі Харківщини, поінформували українські бійці. ".