О боях и потерях РФ на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков»

Украина 11:40   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О боях и потерях РФ на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков» Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, как прошли сутки на севере Харьковщины, проинформировали украинские бойцы. 

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 авиационных удара с применением 4 КАБ, совершили 42 обстрела позиций наших войск, из них 32 удара дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».

За сутки украинские военные уничтожили 60 единиц вооружения и техники врага, среди них:

▪️51 БпЛА;

▪️шесть единиц автомобильной техники;

▪️две единицы специальной техники;

▪️ средство РЭБ.

Кроме того, Силы обороны разрушили 41 укрытие врага и шесть стартовых площадок для запуска БпЛА.

