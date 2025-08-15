О боях и потерях РФ на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков»
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, как прошли сутки на севере Харьковщины, проинформировали украинские бойцы.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 авиационных удара с применением 4 КАБ, совершили 42 обстрела позиций наших войск, из них 32 удара дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».
За сутки украинские военные уничтожили 60 единиц вооружения и техники врага, среди них:
▪️51 БпЛА;
▪️шесть единиц автомобильной техники;
▪️две единицы специальной техники;
▪️ средство РЭБ.
Кроме того, Силы обороны разрушили 41 укрытие врага и шесть стартовых площадок для запуска БпЛА.
