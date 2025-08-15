Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 16 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень прогріється до 25 – 30°.

У Харкові опадів не очікують.☀️

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 28°.