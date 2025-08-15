Live
  • Пт 15.08.2025
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 16 августа в Харькове и области

Погода 20:13   15.08.2025
Оксана Якушко
Солнечно и тепло. Прогноз погоды на 16 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без осадков. ☀️
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16°, днем прогреется до 25 – 30°.

В Харькове осадков не ожидают.☀️
Ветер прогнозируют северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 26 – 28°.

Читайте также: В Харьковской области изменили длительность комендантского часа

Автор: Оксана Якушко
