Синєгубов їздив на позиції військових у Харківській області: навіщо

Фронт 11:02   16.08.2025
Олена Нагорна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав позиції 43-ї окремої механізованої бригади.

Синєгубов відзначив: військові РФ не припиняють спроб атакувати – щодня відбуваються обстріли, штурми та провокації.

“Але кожна така спроба закінчується для окупанта відсіччю. Наші військові діють злагоджено, впевнено й рішуче. Обговорили з командирами поточні завдання та конкретні потреби підрозділів. Усе, що залежить від ХОВА, буде забезпечено”, – запевнив Синєгубов.

Він також нагадав, що 43-тя окрема механізована бригада була створена два роки тому – вже під час великої війни. Її механізовані батальйони опановували сучасні тактики ведення бою на полігонах країн НАТО – у Німеччині, Польщі та Чехії. Бригада відома гаслом «Сталеві серця б’ються до кінця».

Нагадаємо, позиції військових на Харківщині 4 серпня відвідав президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.

Читайте також: Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу

Автор: Олена Нагорна
