Синєгубов їздив на позиції військових у Харківській області: навіщо
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав позиції 43-ї окремої механізованої бригади.
Синєгубов відзначив: військові РФ не припиняють спроб атакувати – щодня відбуваються обстріли, штурми та провокації.
“Але кожна така спроба закінчується для окупанта відсіччю. Наші військові діють злагоджено, впевнено й рішуче. Обговорили з командирами поточні завдання та конкретні потреби підрозділів. Усе, що залежить від ХОВА, буде забезпечено”, – запевнив Синєгубов.
Він також нагадав, що 43-тя окрема механізована бригада була створена два роки тому – вже під час великої війни. Її механізовані батальйони опановували сучасні тактики ведення бою на полігонах країн НАТО – у Німеччині, Польщі та Чехії. Бригада відома гаслом «Сталеві серця б’ються до кінця».
Нагадаємо, позиції військових на Харківщині 4 серпня відвідав президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які боронять Україну на Вовчанському напрямку, та з військовими 92-ї окремої штурмової бригади, що тримають фронт у районі Липців.
Читайте також: Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов їздив на позиції військових у Харківській області: навіщо»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 11:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що відвідав позиції 43-ї окремої механізованої бригади.".