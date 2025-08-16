Live
Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу

Події 09:01   16.08.2025
Олена Нагорна
Протягом минулої доби ударів військових РФ зазнали два населені пункти Харківської області: селище Прудянка Дергачівської громади та селище Борова.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих. У Прудянці пошкоджений приватний будинок, у Боровій – багатоквартирний, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували по регіону КАБ, БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молния» та ще один БпЛА, тип якого встановлюється.

Десять разів атакували військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив  Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Читайте також: На жодному з напрямків на Харківщині військові РФ не просунулися — ISW

Автор: Олена Нагорна
