Відносне затишшя щодо обстрілів Харківщини: Синєгубов розповів про добу

Протягом минулої доби ударів військових РФ зазнали два населені пункти Харківської області: селище Прудянка Дергачівської громади та селище Борова.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих. У Прудянці пошкоджений приватний будинок, у Боровій – багатоквартирний, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували по регіону КАБ, БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молния» та ще один БпЛА, тип якого встановлюється.

Десять разів атакували військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.