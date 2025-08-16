Росіяни продовжували атакувати в бік Куп’янська і у Вовчанську – Генштаб ЗСУ

Десять разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку було п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.

Втрати РФ в Україні склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.