Росіяни продовжували атакувати в бік Куп’янська і у Вовчанську – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Десять разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.
На Куп’янському напрямку було п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурми в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.
Втрати РФ в Україні склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.
Читайте також: На жодному з напрямків на Харківщині військові РФ не просунулися — ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни продовжували атакувати в бік Куп’янська і у Вовчанську – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2025 в 08:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.".