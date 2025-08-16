Россияне продолжали атаковать в сторону Купянска и в Волчанске — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка.
На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.
Потери РФ в Украине составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.
Читайте также: Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW
