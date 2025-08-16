Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Россияне продолжали атаковать в сторону Купянска и в Волчанске — Генштаб ВСУ

Фронт 08:37   16.08.2025
Елена Нагорная
Россияне продолжали атаковать в сторону Купянска и в Волчанске — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском направлении было пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

Потери РФ в Украине составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Читайте также: Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW
16.08.2025, 07:24
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Новости Харькова — главное за 16 августа: как прошла ночь, что на фронтах
Новости Харькова — главное за 16 августа: как прошла ночь, что на фронтах
16.08.2025, 09:06
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
15.08.2025, 19:45
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
16.08.2025, 09:01

Новости по теме:

16:49
Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:49
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:46
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
17:17
Два боя идут на Харьковщине — оперативная информация Генштаба ВСУ
08:47
Одиннадцать атак россиян за сутки на Харьковщине: где шли бои — Генштаб ВСУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне продолжали атаковать в сторону Купянска и в Волчанске — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 08:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".