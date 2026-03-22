Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Шесть российских атак зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза наносил удары в сторону населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Зыбино, Охримовка. Один штурм продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались улучшить свое положение в районах Боровской Андреевки и Новоплатоновки.

Напомним, утром 22 марта Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки военные РФ провели 13 штурмов на Харьковщине. На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково. На Купянском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

