Live

Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Фронт 16:15   22.03.2026
Елена Нагорная
Шесть российских атак зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза наносил удары в сторону населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Зыбино, Охримовка. Один штурм продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались улучшить свое положение в районах Боровской Андреевки и Новоплатоновки.

Напомним, утром 22 марта Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки военные РФ провели 13 штурмов на Харьковщине. На Южно-Слобожанском направлении россияне восемь раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Старица, Охримовка и Синельниково. На Купянском направлении противник пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Песчаное, Глушковка.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 16:15;

