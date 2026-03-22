Де сьогодні на Харківщині точилися бої — інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 16:15   22.03.2026
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині точилися бої — інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Шість російських атак зафіксував на Харківщині станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник чотири рази атакував у бік населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Зибине, Охрімівка. Один штурм триває.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в районах Борівської Андріївки та Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 22 березня Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби військові РФ провели 13 штурмів на Харківщині. На Південно–Слобожанському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове. На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

Автор: Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині точилися бої — інформація Генштабу ЗСУ
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість російських атак зафіксував на Харківщині станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.".