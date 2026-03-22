Де сьогодні на Харківщині точилися бої — інформація Генштабу ЗСУ

Шість російських атак зафіксував на Харківщині станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку супротивник чотири рази атакував у бік населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Зибине, Охрімівка. Один штурм триває.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі намагалися поліпшити своє становище в районах Борівської Андріївки та Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 22 березня Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби військові РФ провели 13 штурмів на Харківщині. На Південно–Слобожанському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове. На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.