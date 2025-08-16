Live
Ни на одном направлении на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW

Фронт 08:00   16.08.2025
Елена Нагорная
Ни на одном направлении на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW

Ни на одном направлении в Харьковской области военные РФ не продвинулись 15 августа, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности, россияне не добились успеха на севере Харьковской области. Они атаковали вблизи Волчанска, Глубокого, Синельниково и на южном берегу реки Волчья. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково.

«Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, заявил, что российские силы на Волчанском направлении в основном используют небольшие пехотные группы для наступлений, поскольку украинские удары по российской бронетехнике вынудили военное командование РФ вывести танки и артиллерийские системы обратно в Россию», — цитируют источник аналитики.

Войска РФ также атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного, но не продвинулись.

«Представитель украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 15 августа заявил, что интенсивность российской военной активности в зоне ответственности бригады уменьшилась в сравнении с первой половиной июля, особенно вблизи Мелового», — также пишет ISW.

На Купянском направлении российские военные атаковали вблизи самого Купянска, Соболевки, Радьковки, Голубовки, Каменки и Петропавловки. На Боровском направлении — в районах Боровой, Загрызово, Грековки и Ольговки.

Читайте также: Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW

