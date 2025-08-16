Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках

Происшествия 09:01   16.08.2025
Елена Нагорная
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках

За минувшие сутки ударам военных РФ подверглись два населенных пункта Харьковской области: поселок Прудянка Дергачевской громады и поселок Боровая.

В результате обстрелов нет пострадавших. В Прудянке поврежден частный дом, в Боровой — многоквартирный, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по региону КАБ, БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молния» и еще один БпЛА, тип которого устанавливается.

Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Читайте также: Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW
16.08.2025, 07:24
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Новости Харькова — главное за 16 августа: как прошла ночь, что на фронтах
Новости Харькова — главное за 16 августа: как прошла ночь, что на фронтах
16.08.2025, 09:06
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
15.08.2025, 19:45
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
16.08.2025, 09:01

Новости по теме:

12:28
Пять человек погибли из-за обстрела магазина на Харьковщине, есть раненые
07:02
Украинские защитники продвинулись на Боровском направлении – ISW
18:25
Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов
20:20
Угроза из Сумской области для Харьковщины: обзор фронта (видео)
12:34
Войска РФ испытывают новую тактику наступления в районе Боровой – ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки ударам военных РФ подверглись два населенных пункта Харьковской области: поселок Прудянка Дергачевской громады и поселок Боровая.".