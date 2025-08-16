Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
За минувшие сутки ударам военных РФ подверглись два населенных пункта Харьковской области: поселок Прудянка Дергачевской громады и поселок Боровая.
В результате обстрелов нет пострадавших. В Прудянке поврежден частный дом, в Боровой — многоквартирный, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Россияне применили по региону КАБ, БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молния» и еще один БпЛА, тип которого устанавливается.
Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Читайте также: Ни на одном из направлений на Харьковщине военные РФ не продвинулись — ISW
