Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках

За минувшие сутки ударам военных РФ подверглись два населенных пункта Харьковской области: поселок Прудянка Дергачевской громады и поселок Боровая.

В результате обстрелов нет пострадавших. В Прудянке поврежден частный дом, в Боровой — многоквартирный, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Россияне применили по региону КАБ, БпЛА «Герань-2», два БпЛА «Молния» и еще один БпЛА, тип которого устанавливается.

Десять раз атаковали военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.