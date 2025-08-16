Синегубов ездил на позиции военных в Харьковской области: зачем
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что посетил позиции 43-й отдельной механизированной бригады.
Синегубов отметил: военные РФ не прекращают попыток атаковать — ежедневно происходят обстрелы, штурмы и провокации.
«Но каждая такая попытка заканчивается для оккупанта отпором. Наши военные действуют слаженно, уверенно и решительно. Обсудили с командирами текущие задачи и конкретные потребности подразделений. Все, что зависит от ХОВА, будет обеспечено», — заверил он.
Синегубов также напомнил, что 43-я отдельная механизированная бригада была создана два года назад — уже во время большой войны. Ее механизированные батальоны осваивали современные тактики ведения боя на полигонах стран НАТО — в Германии, Польше и Чехии. Бригада известна лозунгом «Стальные сердца бьются до конца».
Напомним, позиции военных на Харьковщине 4 августа посещал президент Владимир Зеленский. Он встретился с воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые защищают Украину на Волчанском направлении, и с военными 92-й отдельной штурмовой бригады, которые держат фронт в районе Липцев.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 11:02
