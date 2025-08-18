Без опадів, вночі холодно: прогноз погоди в Харкові та області на 19 серпня
У вівторок, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 9 до 14 градусів, денна – від 24 до 29.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
«Вівторок в Україні буде сонячним. Антициклон на імʼя Kyra зумовить повсюди суху погоду. У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря», – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Що з квитками: поїзди до Харкова залишаються в трійці лідерів за попитом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без опадів, вночі холодно: прогноз погоди в Харкові та області на 19 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів.".