Без опадів, вночі холодно: прогноз погоди в Харкові та області на 19 серпня

У вівторок, 19 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 10 до 12 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 9 до 14 градусів, денна – від 24 до 29.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.

«Вівторок в Україні буде сонячним. Антициклон на імʼя Kyra зумовить повсюди суху погоду. У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря», – пише синоптикиня Наталка Діденко.