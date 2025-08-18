Live
Що з квитками: поїзди до Харкова залишаються в трійці лідерів за попитом

Транспорт 18:30   18.08.2025
Олена Нагорна
Близько 18,5 тисячі пасажирів перевезли поїзди з Києва до Харкова та у зворотному напрямку за тиждень з 11 по 17 серпня, при попиті на більш ніж 69 тисяч квитків. Цей напрямок – третій за популярністю після рейсів між Києвом та Львовом та столицею й Одесою.

Як повідомляють в АТ «Укрзалізниця», за минулий тиждень потяги загалом перевезли 644620 пасажирів. Це майже на 30 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Пасажири минулого тижня заповнили б НСК “Олімпійський” дев’ять разів.

“Укрзалізниця працює в умовах найінтенсивнішого серпневого періоду пасажирських перевезень. За багатьма популярними напрямками попит досі суттєво перевищує пропозицію місць. Головна причина дефіциту — критична нестача рухомого складу, який застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації”, – пояснюють у компанії.

При цьому запевняють, що роблять все можливе, щоб збільшити кількість місць.

“Поточне рішення — збільшення ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість відпочинку в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне коло між своїм основним маршрутом”, – додали в компанії.

Автор: Олена Нагорна
