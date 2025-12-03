Live

Квитки з Харкова розлітаються: програма «3000 км Україною» стартувала

Суспільство 12:05   03.12.2025
Вікторія Яковенко
Квитки з Харкова розлітаються: програма «3000 км Україною» стартувала Фото: Укрзалізниця

Відсьогодні, 3 грудня, квитки за програмою «3000 км Україною» вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», повідомляє пресслужба АТ.

«За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася — рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!», – зазначили залізничники.

В УЗ нагадали, що в грудні доступні квитки на поїзди до та з прифронтових міст.

Нагадаємо, програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті. Щоб скористатися програмою потрібно встановити або оновити застосунок УЗ. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня. На першому етапі програми квитки доступні на низку й харківських поїздів.

Читайте також: Новий поїзд по з Харківщини на Закарпаття почне ходити з 14 грудня

Автор: Вікторія Яковенко
