Квитки з Харкова розлітаються: програма «3000 км Україною» стартувала

Відсьогодні, 3 грудня, квитки за програмою «3000 км Україною» вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», повідомляє пресслужба АТ.

«За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася — рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!», – зазначили залізничники.

В УЗ нагадали, що в грудні доступні квитки на поїзди до та з прифронтових міст.

Нагадаємо, програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті. Щоб скористатися програмою потрібно встановити або оновити застосунок УЗ. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п’ятниці 5 грудня. На першому етапі програми квитки доступні на низку й харківських поїздів.

