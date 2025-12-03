Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала
С сегодняшнего дня, 3 декабря, билеты по программе «3000 км Украины» уже доступны в приложении «Укрзалізниці», сообщает пресс-служба АО.
«За час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!», — отметили железнодорожники.
В УЗ напомнили, что в декабре доступны билеты на поезда в/из прифронтовых городов.
Напомним, программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзалізниця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Для использования программы необходимо установить или обновить приложение УЗ. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря. На первом этапе программы билеты доступны на ряд харьковских поездов.
