Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала

С сегодняшнего дня, 3 декабря, билеты по программе «3000 км Украины» уже доступны в приложении «Укрзалізниці», сообщает пресс-служба АО.

«За час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась – рейсы из Запорожья и Харькова в топе!», — отметили железнодорожники.

В УЗ напомнили, что в декабре доступны билеты на поезда в/из прифронтовых городов.

Напомним, программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзалізниця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Для использования программы необходимо установить или обновить приложение УЗ. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в поездку можно с пятницы 5 декабря. На первом этапе программы билеты доступны на ряд харьковских поездов.

