Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу
Около 18,5 тысячи пассажиров перевезли поезда из Киева в Харьков и в обратном направлении за неделю с 11 по 17 августа, при спросе на более чем 69 тысяч билетов. Это направление — третье по популярности после рейсов между Киевом и Львовом и столицей и Одессой.
Как сообщают в АО «Укрзалізниця», за прошедшую неделю поезда в общем перевезли 644620 пассажиров. Это почти на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиры минувшей недели заполнили бы НСК «Олимпийский» девять раз.
«Укрзалізниця» работает в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест. Главная причина дефицита — критическая нехватка подвижного состава, который устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации», — объясняют в компании.
При этом уверяют, что делают все возможное, чтобы увеличить количество мест.
«Текущее решение — увеличение эффективности использования вагонов: сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо отдыха в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один круг между своим основным маршрутом», — добавили в компании.
Читайте также: Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: билеты, новости Харькова, поезда;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18,5 тысячи пассажиров перевезли поезда из Киева в Харьков и в обратном направлении за неделю с 11 по 17 августа, при спросе на более чем 69 тысяч билетов".