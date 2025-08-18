Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу

Около 18,5 тысячи пассажиров перевезли поезда из Киева в Харьков и в обратном направлении за неделю с 11 по 17 августа, при спросе на более чем 69 тысяч билетов. Это направление — третье по популярности после рейсов между Киевом и Львовом и столицей и Одессой.

Как сообщают в АО «Укрзалізниця», за прошедшую неделю поезда в общем перевезли 644620 пассажиров. Это почти на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиры минувшей недели заполнили бы НСК «Олимпийский» девять раз.

«Укрзалізниця» работает в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест. Главная причина дефицита — критическая нехватка подвижного состава, который устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации», — объясняют в компании.

При этом уверяют, что делают все возможное, чтобы увеличить количество мест.

«Текущее решение — увеличение эффективности использования вагонов: сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо отдыха в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один круг между своим основным маршрутом», — добавили в компании.