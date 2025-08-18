Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу

Транспорт 18:30   18.08.2025
Елена Нагорная
Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу Фото: АО “Укрзалізниця”

Около 18,5 тысячи пассажиров перевезли поезда из Киева в Харьков и в обратном направлении за неделю с 11 по 17 августа, при спросе на более чем 69 тысяч билетов. Это направление — третье по популярности после рейсов между Киевом и Львовом и столицей и Одессой.

Как сообщают в АО «Укрзалізниця», за прошедшую неделю поезда в общем перевезли 644620 пассажиров. Это почти на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиры минувшей недели заполнили бы НСК «Олимпийский» девять раз.

«Укрзалізниця» работает в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. По многим популярным направлениям спрос до сих пор существенно превышает предложение мест. Главная причина дефицита — критическая нехватка подвижного состава, который устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации», — объясняют в компании.

При этом уверяют, что делают все возможное, чтобы увеличить количество мест.

«Текущее решение — увеличение эффективности использования вагонов: сразу после прибытия со своего основного рейса, вместо отдыха в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один круг между своим основным маршрутом», — добавили в компании.

Читайте также: Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 18:07
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
18.08.2025, 17:37
Неделя обстрелов Харьковщины: 12 погибших, 48 пострадавших
Неделя обстрелов Харьковщины: 12 погибших, 48 пострадавших
18.08.2025, 17:23
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
18.08.2025, 15:26
Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу
Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу
18.08.2025, 18:30

Новости по теме:

14:52
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
08:38
Где билеты? Укрзалізниця ответила на вопрос харьковчан и дала советы
13:50
Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ
11:45
Харьков — в топ-5 популярных направлений, куда едут в Украине — Укрзалізниця
11:41
Новый поезд из Харькова в Днепр пустят с марта: подробности

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18,5 тысячи пассажиров перевезли поезда из Киева в Харьков и в обратном направлении за неделю с 11 по 17 августа, при спросе на более чем 69 тысяч билетов".