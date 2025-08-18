Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа
Во вторник, 19 августа, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 9 до 14 градусов, дневная – от 24 до 29.
Ветер северо-западный – 7-12 м/с.
«Вторник в Украине будет солнечным. Антициклон под названием Kyra обусловит повсеместно сухую погоду. В середине недели станет теплее или даже жарче, в День флага появятся грозовые дожди, начнется понижение температуры воздуха, только на востоке еще будет жарко. А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, сильной жары не будет нигде, много солнца и комфортная температура воздуха», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 19:56
