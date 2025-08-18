Live
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа

Елена Нагорная
Во вторник, 19 августа, в Харькове и области – переменная облачность. Без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 10 до 12 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 9 до 14 градусов, дневная – от 24 до 29.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

«Вторник в Украине будет солнечным. Антициклон под названием Kyra обусловит повсеместно сухую погоду. В середине недели станет теплее или даже жарче, в День флага появятся грозовые дожди, начнется понижение температуры воздуха, только на востоке еще будет жарко. А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, сильной жары не будет нигде, много солнца и комфортная температура воздуха», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Что с билетами: поезда на Харьков остаются в тройке лидеров по спросу

Автор: Елена Нагорная
