Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області на 26 серпня поширив регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові триватиме гроза 🌩 до кінця доби 26 серпня.

У Харківській області у найближчі 30 хвилин зі збереженням до кінця доби 26 серпня також очікують на грозу 🌩.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)