Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області на 26 серпня поширив регіональний центр із гідрометеорології.
У Харкові триватиме гроза 🌩 до кінця доби 26 серпня.
У Харківській області у найближчі 30 хвилин зі збереженням до кінця доби 26 серпня також очікують на грозу 🌩.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
26 Серпня 2025 в 18:01
