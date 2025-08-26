Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області

Погода 18:01   26.08.2025
Оксана Якушко
Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області на 26 серпня поширив регіональний центр із  гідрометеорології.

У Харкові триватиме гроза 🌩 до кінця доби 26 серпня.

У Харківській області у найближчі 30 хвилин зі збереженням до кінця доби 26 серпня також очікують на грозу 🌩.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

Читайте також: Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Передові підрозділі росіян обходять Куп’янськ на Харківщині – Машовець
Передові підрозділі росіян обходять Куп’янськ на Харківщині – Машовець
26.08.2025, 19:11
Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області
Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області
26.08.2025, 18:01
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
26.08.2025, 14:51
Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині
Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині
26.08.2025, 17:37
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
26.08.2025, 15:23
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси
26.08.2025, 16:13

Новини за темою:

13:31
У День міста в Харкові буде небезпечна погода: що прогнозують
18:39
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області
14:36
Шквали повертаються. Небезпечна погода буде 18 серпня у Харкові й області
13:11
Небезпечну погоду в четвер прогнозують синоптики в Харкові та області
10:30
Гроза і шквал. Небезпечна погода вируватиме 3 і 4 серпня у Харкові та області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 18:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області на 26 серпня поширив регіональний центр із гідрометеорології.".