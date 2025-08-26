В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области на 26 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.

В Харькове продлится гроза 🌩 до конца суток 26 августа.

В Харьковской области в ближайшие 30 минут с сохранением до конца суток 26 августа также ожидают грозу 🌩.

(I уровень опасности, желтый 🟡)

Читайте также: Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове