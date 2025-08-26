В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области на 26 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.
В Харькове продлится гроза 🌩 до конца суток 26 августа.
В Харьковской области в ближайшие 30 минут с сохранением до конца суток 26 августа также ожидают грозу 🌩.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
