Погода 18:01   26.08.2025
Оксана Якушко
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области на 26 августа распространил региональный центр гидрометеорологии.

В Харькове продлится гроза 🌩 до конца суток 26 августа.

В Харьковской области в ближайшие 30 минут с сохранением до конца суток 26 августа также ожидают грозу 🌩.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

