Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в ближайший час 9 сентября до конца суток в Харькове ожидается гроза. Этому явлению присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, летом в Харькове пол месяца устраняли последствия мощного урагана за прошедшие 30 лет. Об этом заявлял 31 июля мэр Игорь Терехов. Он отмечал, что стихия оставила за собой тысячи сваленных деревьев, сотни сорванных крыш.
А в конце августа-начале сентября погода в Харькове и области начала бить температурные рекорды. Их фиксировали 31 августа и 1 сентября.
9 сентября 2025 в 14:31
