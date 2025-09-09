Небезпечна погода насувається на Харків – попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, у найближчу годину 9 вересня до кінця доби в Харкові очікується гроза. Цьому явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, влітку в Харкові пів місяця усували наслідки найпотужнішого урагану за минулі 30 років. Про це заявляв 31 липня мер Ігор Терехов. Він зазначав, що стихія залишила за собою тисячі повалених дерев, сотні зірваних дахів.

А наприкінці серпня-початку вересня погода у Харкові та області почала бити температурні рекорди. Їх фіксували 31 серпня та 1 вересня.