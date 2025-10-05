В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 5 октября в городе и области.

«Днем 5 октября по городу и области ожидается гроза. Будьте внимательны и осторожны. Первый уровень опасности, желтый», — написали метеорологи.

В прогнозе накануне синоптики сообщали, что 5 октября на Харьковщине будет дождливым. При этом — относительно теплым: до +19 градусов в области и +17 в городе.

«В воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесчины! А также в восточных областях и местами в западной части.

На остальной территории — без осадков», — сообщала синоптик Наталья Диденко.