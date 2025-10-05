Live
  • Вс 05.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков

Погода 07:59   05.10.2025
Оксана Горун
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 5 октября в городе и области.

«Днем 5 октября по городу и области ожидается гроза. Будьте внимательны и осторожны. Первый уровень опасности, желтый», — написали метеорологи.

В прогнозе накануне синоптики сообщали, что 5 октября на Харьковщине будет дождливым. При этом — относительно теплым: до +19 градусов в области и +17 в городе.

«В воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесчины! А также в восточных областях и местами в западной части.
На остальной территории — без осадков», — сообщала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
05.10.2025, 08:49
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
05.10.2025, 08:41
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
04.10.2025, 21:40
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
05.10.2025, 06:00
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
05.10.2025, 07:59
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
05.10.2025, 08:58

Новости по теме:

09.09.2025
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
01.09.2025
Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября
01.09.2025
Опасная погода надвигается на Харьков и область
31.08.2025
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды
30.08.2025
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 5 октября в городе и области".