В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 5 октября в городе и области.
«Днем 5 октября по городу и области ожидается гроза. Будьте внимательны и осторожны. Первый уровень опасности, желтый», — написали метеорологи.
В прогнозе накануне синоптики сообщали, что 5 октября на Харьковщине будет дождливым. При этом — относительно теплым: до +19 градусов в области и +17 в городе.
«В воскресенье дожди ожидаются в южной части, кроме Одесчины! А также в восточных областях и местами в западной части.
На остальной территории — без осадков», — сообщала синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают 5 октября в городе и области".