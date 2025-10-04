Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября

Погода 21:40   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября

Прогноз погоды в Харьковской области на 5 октября опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.

По всему региону завтра будет облачно с прояснениями.

В области:

  • ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью будет колебаться до +9 до +14 градусов днем;
  • дождить будет и днем, столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов.

В Харькове:

  • ночью будет небольшой дождь, температура – от +11 до +13 градусов;
  • днем будет умеренно дождить, воздух прогреется до +15 – 17 градусов.

Ветер южный 7– 12 м/с.

Читайте также: «Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
04.10.2025, 14:59
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
04.10.2025, 17:15
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
04.10.2025, 21:02
Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
04.10.2025, 19:40
Был единственным от Украины: Терехов на мероприятии ко дню 100-летию колокола
Был единственным от Украины: Терехов на мероприятии ко дню 100-летию колокола
04.10.2025, 20:30
РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта
РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта
04.10.2025, 17:50

Новости по теме:

31.08.2025
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды
25.08.2025
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
24.08.2025
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
17.08.2025
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 августа в Харькове и области
03.08.2025
Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 21:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды в Харьковской области на 5 октября опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.".