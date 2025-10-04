Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
Прогноз погоды в Харьковской области на 5 октября опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.
По всему региону завтра будет облачно с прояснениями.
В области:
- ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью будет колебаться до +9 до +14 градусов днем;
- дождить будет и днем, столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов.
В Харькове:
- ночью будет небольшой дождь, температура – от +11 до +13 градусов;
- днем будет умеренно дождить, воздух прогреется до +15 – 17 градусов.
Ветер южный 7– 12 м/с.
