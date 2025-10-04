Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября

Прогноз погоды в Харьковской области на 5 октября опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.

По всему региону завтра будет облачно с прояснениями.

В области:

ночью ожидается небольшой дождь, температура воздуха ночью будет колебаться до +9 до +14 градусов днем;

дождить будет и днем, столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов.

В Харькове:

ночью будет небольшой дождь, температура – от +11 до +13 градусов;

днем будет умеренно дождить, воздух прогреется до +15 – 17 градусов.

Ветер южный 7– 12 м/с.