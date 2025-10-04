Хмарно і дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 5 жовтня
Прогноз погоди у Харківській області на 5 жовтня опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По всьому регіону завтра буде хмарно із проясненнями.
В області:
- вночі очікується невеликий дощ, температура повітря вночі коливатиметься до +9 до +14 градусів вдень;
- дощитиме і вдень, стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів.
У Харкові:
- вночі буде невеликий дощ, температура від +11 до +13 градусів;
- вдень помірно дощитиме, повітря прогріється до +15 – 17 градусів.
Вітер південний 7-12 м/с.
