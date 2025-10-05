У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують 5 жовтня в місті та області.
“Вдень 5 жовтня по місту та області очікується гроза. Будьте уважні та обережні. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – написали метеорологи.
У прогнозі напередодні синоптики повідомляли, що 5 жовтня на Харківщині буде дощовим. При цьому – відносно теплим: до +19 градусів в області та +17 у місті.
“У неділю дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини!, а також у східних областях і подекуди в західній частині.
На решті території – без опадів“, – повідомляла синоптикиня Наталка Діденко.
