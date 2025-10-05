Live
  • Нд 05.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків

Погода 07:59   05.10.2025
Оксана Горун
У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують 5 жовтня в місті та області.

“Вдень 5 жовтня по місту та області очікується гроза. Будьте уважні та обережні. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – написали метеорологи.

У прогнозі напередодні синоптики повідомляли, що 5 жовтня на Харківщині буде дощовим. При цьому – відносно теплим: до +19 градусів в області та +17 у місті.

“У неділю дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини!, а також у східних областях і подекуди в західній частині.
На решті території – без опадів“, – повідомляла синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Сьогодні 5 жовтня 2025 року: яке свято і день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
05.10.2025, 08:58
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
05.10.2025, 08:49
Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку
Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку
05.10.2025, 08:16
КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов
КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов
05.10.2025, 08:33
Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч, фронт
Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч, фронт
05.10.2025, 08:41
У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків
У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків
05.10.2025, 07:59

Новини за темою:

09.09.2025
Небезпечна погода насувається на Харків – попередження синоптиків
01.09.2025
Ще одне штормове попередження: погода в Харкові та області на 2 вересня
01.09.2025
Небезпечна погода насувається на Харків й область
31.08.2025
1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
30.08.2025
Сьогодні вночі буде небезпечно – на що чекати, розповіли синоптики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові сьогодні, 5 жовтня, буде гроза: попередження синоптиків»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 07:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують 5 жовтня в місті та області".