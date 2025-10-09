Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області з цього часу і до ранку
Потужна гроза вируватиме в регіоні, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Синоптики поширили попередження про небезпечні метеорологічні явища на вечір 9 жовтня та на 10 жовтня.
«У найближчу годину зі збереженням вночі 10 жовтня по місту та області очікується гроза 🌩️. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, завтра, 10 жовтня у Харкові та області очікують густий туман, повідомив раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Читайте також: Чи будуть вводити у Харкові графіки відключень світла: коментар Терехова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: гроза, негода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області з цього часу і до ранку»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 20:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потужна гроза вируватиме в регіоні, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".