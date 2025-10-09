Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області з цього часу і до ранку

Потужна гроза вируватиме в регіоні, попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Синоптики поширили попередження про небезпечні метеорологічні явища на вечір 9 жовтня та на 10 жовтня.

«У найближчу годину зі збереженням вночі 10 жовтня по місту та області очікується гроза 🌩️. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 10 жовтня у Харкові та області очікують густий туман, повідомив раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології.