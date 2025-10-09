Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра
Мощная гроза будет бушевать в регионе, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Синоптики распространили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 9 октября и на 10 октября.
«В ближайшее время с сохранением ночью 10 октября по городу и области ожидается гроза 🌩️. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, завтра, 10 октября в Харькове и области ожидают густой туман, сообщил ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 20:22
