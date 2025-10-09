Live
Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра

Погода 20:22   09.10.2025
Оксана Якушко
Мощная гроза будет бушевать в регионе, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Синоптики распространили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 9 октября и на 10 октября.

«В ближайшее время с сохранением ночью 10 октября по городу и области ожидается гроза 🌩️. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, завтра, 10 октября в Харькове и области ожидают густой туман, сообщил ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также: Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова

Автор: Оксана Якушко
