Опасная погода будет бушевать в Харькове и области с этого часа и до утра

Мощная гроза будет бушевать в регионе, предупредил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Синоптики распространили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 9 октября и на 10 октября.

«В ближайшее время с сохранением ночью 10 октября по городу и области ожидается гроза 🌩️. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, завтра, 10 октября в Харькове и области ожидают густой туман, сообщил ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.