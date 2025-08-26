Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 27 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 25°.
У Харкові вдень не очікують істотних опадів🌤.
Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень прогріється до 21 – 23°.
