Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області

Погода 20:04   26.08.2025
Оксана Якушко
Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 27 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів🌤.

Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 25°.

 

У Харкові вдень не очікують істотних опадів🌤.

Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень прогріється до 21 – 23°.

Читайте також: Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
За гроші обіцяв поновити демобілізованого на службі посадовець з Харківщини
За гроші обіцяв поновити демобілізованого на службі посадовець з Харківщини
26.08.2025, 20:56
Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області
Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області
26.08.2025, 20:04
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїздити за кордон – Свириденко
26.08.2025, 19:39
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
26.08.2025, 14:51
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
26.08.2025, 15:23
Передові підрозділі росіян обходять Куп’янськ на Харківщині – Машовець
Передові підрозділі росіян обходять Куп’янськ на Харківщині – Машовець
26.08.2025, 19:11

Новини за темою:

18:01
Найближчим часом – гроза! Небезпечна погода вируватиме у Харкові й області
19:47
Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області
19:44
Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області
19:52
Тепло вдень, холодно вночі. Прогноз погоди на 20 серпня у Харкові та області
18:39
Гроза і дощ. Прогноз погоди на 18 серпня у Харкові та області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ночі все ще холодні. Прогноз погоди 27 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".