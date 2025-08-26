Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харьков  +14°С
Ночи все еще холодные. Прогноз погоды 27 августа в Харькове и области

Погода 20:04   26.08.2025
Оксана Якушко
Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 25°.

В Харькове днем ​​не ожидают существенных осадков.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9 – 11°, днем ​​прогреется до 21 – 23°.

Автор: Оксана Якушко
