Туманно і хмарно: прогноз погоди на 21 вересня
Прогноз погоди на 21 вересня у Харкові та області опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, в області істотних опадів не очікується. А вночі та вранці регіон накриє слабкий туман.
Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 21-26° тепла.
У Харкові доба також мине без істотних опадів. Вночі та вранці буде туманно.
Вночі очікується прохолодно погода – 8 – 10 ° тепла. Вдень повітря прогріється до +22 – 24 °.
Вітер західний, 3-8 м/с.
Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2025 в 20:40
