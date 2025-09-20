Live
Погода 20:40   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Туманно і хмарно: прогноз погоди на 21 вересня

Прогноз погоди на 21 вересня у Харкові та області опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, в області істотних опадів не очікується. А вночі та вранці регіон накриє слабкий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7° до 12° тепла. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 21-26° тепла.

У Харкові доба також мине без істотних опадів. Вночі та вранці буде туманно.

Вночі очікується прохолодно погода – 8 – 10 ° тепла. Вдень повітря прогріється до +22 – 24 °.

Вітер західний, 3-8 м/с.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

