Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября
Прогноз погоды на 21 сентября в Харькове и области опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, в области существенных осадков не ожидается. А ночью и утром регион накроет слабый туман.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 7° до 12° тепла. Днем столбики термометра будут показывать 21° – 26° тепла.
В Харькове сутки также пройдут без существенных осадков. Ночью и утром будет туманно.
Ночью будет прохладно – 8° – 10° тепла. Днем воздух прогреется до +22 – 24°.
Ветер западный, 3– 8 м/с.
20 сентября 2025 в 20:40
