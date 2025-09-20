Live
  • Сб 20.09.2025
Туманно и облачно: прогноз погоды на 21 сентября

Погода 20:40   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прогноз погоды на 21 сентября в Харькове и области опубликовали в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в области существенных осадков не ожидается. А ночью и утром регион накроет слабый туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7° до 12° тепла. Днем столбики термометра будут показывать 21° – 26° тепла.

В Харькове сутки также пройдут без существенных осадков. Ночью и утром будет туманно.

Ночью будет прохладно – 8° – 10° тепла. Днем воздух прогреется до +22 – 24°.

Ветер западный, 3– 8 м/с.

Автор: Николь Костенко-Лагутина

