26 вересня – заморозки: прогноз погоди в Харкові та області

Оксана Горун
Заморозки все ж таки прийдуть на Харківщину “за розкладом”. Регіональний центр із гідрометеорології підтвердив свій попередній прогноз.

Свіжі дані центру свідчать: уночі 26 вересня в Харкові та області місцями на поверхні ґрунту заморозки – від нуля до мінус трьох градусів.

Погода буде хмарною, без опадів. Похолодає і вдень, і вночі у всьому регіоні.

У Харкові прогнозують температуру повітря: вночі 3 – 5° тепла, вдень +13 – 15°.

В області: вночі 1 – 6 ° тепла, вдень + 12 – 17 °.

Негативні температури цієї пори року в Харківській області не є рідкістю. Про це свідчать дані багаторічних спостережень. Причому ще суттєвіші заморозки були зовсім недавно – у 2019 році 25 вересня стовпчики термометрів опускалися до -4°.

